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4 сентября, 09:29

Известного бегуна застрелили после драки на парковке

Багамского бегуна Шавеса Харта застрелили в Северном Абако после потасовки. Об этом сообщает портал Eyewitness News.

Трагический инцидент произошёл после драки, которая случилась на одной из парковок. В итоге 29-летний спортсмен погиб на месте до приезда медиков. Подозреваемый вскоре был задержан, следствие по данному делу продолжается.

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Добавим, что Харт являлся спринтером и бегал на короткие дистанции. В 2016 году он стал серебряным призёром чемпионата мира в помещениях, став вторым в эстафете 4х400 метров.

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Wikipedia

Шамиль Гаджиев

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