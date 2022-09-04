Известного бегуна застрелили после драки на парковке
Багамского бегуна Шавеса Харта застрелили в Северном Абако после потасовки. Об этом сообщает портал Eyewitness News.
Трагический инцидент произошёл после драки, которая случилась на одной из парковок. В итоге 29-летний спортсмен погиб на месте до приезда медиков. Подозреваемый вскоре был задержан, следствие по данному делу продолжается.
Добавим, что Харт являлся спринтером и бегал на короткие дистанции. В 2016 году он стал серебряным призёром чемпионата мира в помещениях, став вторым в эстафете 4х400 метров.
Обложка ©