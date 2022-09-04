Известного бегуна застрелили после драки на парковке

Багамского бегуна Шавеса Харта застрелили в Северном Абако после потасовки. Об этом сообщает портал Eyewitness News.

Трагический инцидент произошёл после драки, которая случилась на одной из парковок. В итоге 29-летний спортсмен погиб на месте до приезда медиков. Подозреваемый вскоре был задержан, следствие по данному делу продолжается.