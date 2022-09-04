Правительство РФ одобрило решение о выплатах для беженцев из Донбасса и с Украины
Правительство РФ одобрило решение о выделении средств на выплаты прибывшим в Россию гражданам ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в публикации.
Согласно президентскому указу, предусмотренные выплаты необходимы для оказания поддержки лиц, вынужденно прибывших в экстренном массовом порядке на территорию России после 18 февраля 2022 года.
Ранее соответствующий указ поддержали в Госдуме. Депутат ГД Светлана Бессараб подчеркнула, что гражданам, которым пришлось покинуть свои дома, нужны помощь и поддержка.