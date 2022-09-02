Порядок получения социальных выплат изменился: Какие новшества ждут льготников К 1 сентября появились новые возможности для использования материнского капитала. Также были приняты новые меры социальной поддержки. Кто получит новые льготы и выплаты? 1 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения, которые были внесены в ст. 79 Закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Теперь ученики с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жёстким инвентарём. Если дети-инвалиды не живут там, то они обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым питанием за счёт денег из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и других источников финансирования, предусмотренных законодательством. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

— В старой редакции закона не было сказано о том, кто должен обеспечивать детей питанием. Теперь же указано, что будет выделяться финансирование на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями. А также уточнён порядок, каким образом это будет реализовываться, — отметила юрист.

Если ребёнок-инвалид учится на дому, то вместо бесплатного двухразового питания его родители могут получить денежную компенсацию. Порядок получения таких выплат устанавливается федеральными государственными органами, в ведении которых находятся соответствующие образовательные организации.

— Раньше в одних регионах детям-инвалидам на домашнем обучении выдавали сухой паёк или денежную компенсацию, а в других могли не выдавать ничего. Теперь устанавливается единый порядок предоставления этой льготы по всей стране. Причём вне зависимости от формы обучения, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, вступает в силу закон, который даёт право на бесплатное второе профобразовании для людей с инвалидностью. Это касается людей, который признаны инвалидами I, II или III группы. После получения среднего профессионального или высшего образования они смогут бесплатно получить второе образование по другой профессии.

Упростился и порядок трудоустройства для людей с ограниченными возможностями. С 1 сентября вступают в силу правила выполнения работодателем квоты для приёма на работу людей с инвалидностью. Это касается трудоустройства на любое рабочее место. Квота устанавливается в зависимости от численности работников. Она рассчитывается работодателем ежегодно.

Оксана Красовская также обратила внимание, что некоторые категории пенсионеров с 1 сентября смогут получать больше. Например, люди, которые уволились, получат проиндексированную пенсию. Вырастут выплаты и у пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. Они получат повышение фиксированной выплаты на 100%, то есть их пенсия повысится на 7220 рублей 74 копейки.

На такую же сумму вырастут выплаты и людям, которым в сентябре будет установлена I группа инвалидности. Тут стоит учесть, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз такая прибавка не назначается.

Фото © Shutterstock

Кроме того, в Пенсионном фонде сообщили, что с 15 августа начали рассматривать заявления семей о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. Также родители теперь могут оплатить этими деньгами обучение детей у частных преподавателей и услуги нянь, которые оказывают агентства и люди, работающие как ИП.

— Раньше оплатить эти услуги можно было, только если они предоставлялись юридическими лицами. Стоит отметить, что использовать материнский капитал на оплату физлицам можно при соблюдении двух условий. Первое — это наличие у человека, с которым заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация просто в качестве самозанятого не подойдёт. Поэтому потратить деньги на услуги частного репетитора, работающего, например, по налогу на профессиональный доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя, — пояснили в ПФР.

Второе условие — наличие у предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность. Причём она нужна не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребёнка в частной школе или детском саду. Лицензия требуется и в случае индивидуальных занятий с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за детьми.

— Для семей оплата услуг предпринимателей почти ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям необходимо представить в Пенсионный фонд два документа. Это само заявление и заключённый с ИП договор на оказание услуг с расчётом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда, а также в многофункциональных центрах, — уточнили в ПФР.

Фото © shutterstock Требуются ли вам дополнительные льготы? 0 Да, они необходимы Нет, действующих мер поддержки достаточно

Авторы Нина Важдаева