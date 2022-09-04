В Госдуме объяснили, как будет работать законопроект против пропаганды ЛГБТ и педофилии

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что фильмы или литература, которые были сделаны с целью показать, что нетрадиционные отношения являются нормой, подпадут под санкции, предусмотренные законопроектом об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

"Мы расширяем уже установленную ответственность за пропаганду. В сегодняшней редакции КоАП указано, что такое пропаганда, — смысл именно в том, что это формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений. Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем, классический пример — роман [Владимира] Набокова "Лолита", который невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии", — приводит ТАСС слова парламентария.

Он также отметил, что перед вынесением проекта закона на рассмотрение Госдумой инициатива будет обсуждаться на открытых общественных слушаниях в сентябре. Это, по словам Хинштейна, необходимо для выработки окончательной редакции соответствующего документа.