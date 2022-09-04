Ростуризм держит на контроле ситуацию с туристами на Камчатке

Ростуризм держит на контроле ситуацию с ЧП на Камчатке, где погибли шестеро туристов и ещё четверо застряли на вулкане Ключевской. Сотрудники ведомства находятся на связи с местными властями.

"Ростуризм держит ситуацию на контроле и находится на постоянной оперативной связи с руководством региона. В настоящее время в районе вулкана Ключевская сопка ведётся поисково-спасательная операция", — написала глава ведомства Зарина Догузова в телеграм-канале.

Напомним, группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, а затем — до шести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".