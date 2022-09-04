Посол России в Китае Денисов подтвердил, что покидает пост после девяти лет работы

Посол России в Китае Андрей Денисов подтвердил, что вскоре покинет пост главы российской дипмиссии в Пекине после девяти лет работы. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".

"Да, действительно в ближайшее время я покидаю свой пост, о чём уже оповестил МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине", — сказал он.

Работу Денисова высоко оценивают в Китае. Так, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с послом в пятницу назвал его "хорошим давним другом и истинным другом китайского народа", который за последние 10 лет проделал большую и плодотворную работу по развитию сотрудничества Москвы и Пекина в различных областях, а также по укреплению дружбы и взаимного доверия между двумя народами. Кроме того, Ван И выразил надежду, что Денисов продолжит вносить новый вклад в развитие китайско-российских отношений.

Российский посол в свою очередь пожелал успехов предстоящему Двадцатому съезду Коммунистической партии Китая, добавив, что за время работы в КНР стал свидетелем больших достижений страны в различных аспектах. Он добавил, что Пекин добьётся ещё более значительных успехов в будущем.