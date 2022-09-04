Москвичам пообещали солнечную погоду в День города
Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Москве в День города
В День города москвичей ожидает солнечная и сухая погода, температура воздуха в выходные составит 12–17 градусов тепла. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные очаг высокого давления продолжит усиливать свои позиции, а значит, день рождения Москвы будет солнечный, сухой и тихий. В дневные часы небесная канцелярия обещает комфортные 12–17 градусов тепла, а это возвращение в климатическое русло сентября", — рассказал Тишковец.
Согласно прогнозу специалистов, ночью отметка термометра снизится практически до нулевой — температура в столице будет держаться в районе 1–6 градусов тепла.
Ранее синоптик Александр Шувалов назвал возможные сроки прихода бабьего лета в Москву. Он также предупредил, что до 15 сентября столицу будет "хлестать то одна, то другая фронтальная система", поэтому возможны осадки.
Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей