Москвичам пообещали солнечную погоду в День города

В День города москвичей ожидает солнечная и сухая погода, температура воздуха в выходные составит 12–17 градусов тепла. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В выходные очаг высокого давления продолжит усиливать свои позиции, а значит, день рождения Москвы будет солнечный, сухой и тихий. В дневные часы небесная канцелярия обещает комфортные 12–17 градусов тепла, а это возвращение в климатическое русло сентября", — рассказал Тишковец.

Согласно прогнозу специалистов, ночью отметка термометра снизится практически до нулевой — температура в столице будет держаться в районе 1–6 градусов тепла.