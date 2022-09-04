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4 сентября, 10:32

В Китае приостанавливают паромное сообщение из-за приближения тайфуна "Хиннамнор"

Власти Китая приняли решение отменить рейсы паромов на востоке страны из-за приближения тайфуна "Хиннамнор", который, по данным синоптиков, является самым мощным за 2022 год. Об этом сообщает Associated Press.

Разбушевавшийся тайфун "Хиннамнор" в Японии. Видео © Twitter / EarthUncutTV

Так, накануне в районе Тайваня уже отменили свыше 100 рейсов паромов и 40 авиарейсов, а сегодня в Шанхае приостановили полностью паромное сообщение. Власти Китая рекомендовали экипажам морских судов укрыться от бури в близлежащих портах. Также они призвали местных жителей не собираться в крупные группы на улице или в помещениях. Указывается: Администрация Шанхая распорядилась, чтобы более 50 тысяч полицейских помогли экстренным службам и в регулировании дорожного движения. Вместе с тем из-за непогоды в городе Вэньчжоу в понедельник отменили школьные занятия.

Согласно прогнозам Гонконгской обсерватории, тайфун будет постепенно двигаться на север к Восточно-Китайскому морю с максимальной скоростью ветра 175 километров в час. В связи с непогодой на южном острове Окинава в Японии объявлена эвакуация и тоже отменены рейсы. Ожидается, что "Хиннамнор" принесёт сильные дожди на Корейский полуостров, это в дальнейшем может привести к наводнениям. Сегодня под ливни попадут Чжэцзян, Шанхай и Тайвань.

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Спасли только троих: Тайфун разломал пополам судно с 30 членами экипажа у берегов Гонконга

В августе бушующий тайфун "Меари" парализовал работу нескольких аэропортов в Японии. В результате оказалось отменено порядка 200 авиарейсов.

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Кадр из видео Twitter / EarthUncutTV

Светлана Оперук

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