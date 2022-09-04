В Кузбассе пенсионерка с внуком пропали в тайге

Пенсионерка и её 10-летний внук пропали в тайге Прокопьевского округа Кузбасса, когда пошли за грибами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Накануне в дежурную часть ОМВД России по Прокопьевскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что в тайге, в районе посёлка Новостройка, заблудились 63-летняя пенсионерка и её 10-летний внук. Полицейские выяснили, что около 13:00 женщина с ребёнком отправились в лес за грибами и не вернулись. Мобильных телефонов у них с собой не было", — говорится в сообщении.

Полицейские сразу организовали поисковую операцию, в которой на данный момент участвуют 70 человек: сотрудники полиции, спасатели, волонтёры поискового отряда, местные жители. Сейчас создано несколько обследующих территорию тайги групп, которые с помощью звуковых сигналов и шумовых устройств пытаются привлечь внимание и найти пропавших.

Кроме того, сообщается, что в данный момент группировка сил и средств, привлечённых к поискам, наращивается. Координацией поисков занимается руководство управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области.