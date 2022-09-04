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4 сентября, 08:53

В Подмосковье нашли затонувший автомобиль с пропавшей месяц назад парой

<p>Обложка © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/ram.online?w=wall-161984619_239363" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Раменское онлайн"</a></p>

Обложка © "ВКонтакте" / "Раменское онлайн"

В искусственном водоёме вблизи города Раменское в Подмосковье обнаружили автомобиль с парой, пропавшей месяц назад. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"3 сентября 2022 года в искусственном водоёме, расположенном вблизи проезжей части автомобильной дороги ММК – Раменское – Малахово – Рыбаки, при проведении поисковых мероприятий был обнаружен автомобиль, в котором находились тела мужчины и женщины без видимых признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.

В водоёме в Подмосковье нашли автомобиль с двумя трупами. "ВКонтакте" / "Раменское онлайн"

В соцсетях очевидцы сообщили, что в авто находились инструктор по лечебной физической культуре сосудистого отделения Раменской ЦРБ Кирилл Степанов с подругой, которые пропали месяц назад.

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Григорий Воронцов

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