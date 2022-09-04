Экс-тренера "Спартака" Тедеско могут уволить из "Лейпцига"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско может покинуть свой пост в ближайшее время из-за неудачных результатов своей команды на старте сезона. Об этом сообщает Sport Bild.

Отмечается, что руководство "быков" не хочет давать Тедеско время на исправление ситуации до зимы, как это было в прошлом сезоне с Джесси Маршем. После пяти стартовых туров "Лейпциг" идёт на 11-м месте в турнирной таблице. Днём ранее команда уступила "Айнтрахту" со счётом 0:4.