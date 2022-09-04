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4 сентября, 10:45

Экс-тренера "Спартака" Тедеско могут уволить из "Лейпцига"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско может покинуть свой пост в ближайшее время из-за неудачных результатов своей команды на старте сезона. Об этом сообщает Sport Bild.

Отмечается, что руководство "быков" не хочет давать Тедеско время на исправление ситуации до зимы, как это было в прошлом сезоне с Джесси Маршем. После пяти стартовых туров "Лейпциг" идёт на 11-м месте в турнирной таблице. Днём ранее команда уступила "Айнтрахту" со счётом 0:4.

"Лейпциг" впервые проиграл при Тедеско, дома уступив одному из аутсайдеров Бундеслиги

"Лейпциг" впервые проиграл при Тедеско, дома уступив одному из аутсайдеров Бундеслиги

Напомним, с 2019-го по 2021-й Доменико Тедеско был главным тренером "Спартака", с которым взял серебро чемпионата России по футболу и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.

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ТАСС / Доменико Тедеско

Шамиль Гаджиев

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