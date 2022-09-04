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4 сентября, 10:48

Спасатель рассказал, как долго туристы на Камчатке могут продержаться в ожидании МЧС

Оставшимся участникам экспедиции на вулкане Ключевской на Камчатке хватит экипировки, еды и других вещей как минимум на неделю, учитывая сложные погодные условия. Подробнее об этом рассказал в беседе с Лайфом эксперт по выживанию, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов.

По словам специалиста, самая главная угроза для оставшихся туристов — это погода, которая в регионе сама по себе суровая, а сейчас начала ухудшаться. Люди находятся в тяжёлых условиях из-за достаточно низкой температуры, недостатка кислорода и пониженного давления на высоте, объяснил Халилов.

"Вопрос продовольствия: воду они могут топить из снега, имея газ. Газ точно у них остался, потому что группа была немаленькая. У участников экспедиции, которые погибли, всё равно остались палатки, вещи. У туристов газ есть, продовольствие тоже есть, учитывая, что они могут пользоваться ресурсами погибших людей. Поэтому неделю минимум они могут продержаться. Только если у них нет серьёзно пострадавших участников", — предупредил спасатель.

Ростуризм держит на контроле ситуацию с туристами на Камчатке

Ростуризм держит на контроле ситуацию с туристами на Камчатке

В воскресенье к вулкану на Камчатке повторно вылетел вертолёт со спасателями. Накануне Ми-8 уже совершал полёт в этот район, но не смог приземлиться на высоте 3300 метров.

Лайф напоминает, группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, а затем — до шести.

Обложка ©

ГУ МЧС по Камчатскому краю

Юлия Архипова

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