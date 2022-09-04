Китай испытал первый беспилотник на солнечных батареях для ближнего космоса

Китай испытал первый беспилотный летательный аппарат Qimingxing 50 на солнечных батареях для полётов в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Корпорацию авиационной промышленности КНР (AVIC).

Полёт китайского беспилотника Qimingxing 50 на солнечных батареях. Видео © Twitter / Hua Chunying 华春莹

Полёт проводился в районе городского округа Юйлинь провинции Шэньси, он продолжался 26 минут. После испытаний все компоненты БПЛА были в хорошем состоянии, уточнили в корпорации.

QMX50 разработан Первым институтом авиации AVIC. Это первый высотный низкоскоростной беспилотник с двухфюзеляжной компоновкой, а также первый полностью функционирующий за счёт солнечных батарей. Он может мониторить леса на предмет пожаров, проводить геодезическую съёмку, выполнять высотную разведку и другие задачи.