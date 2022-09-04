Во Владивостоке школьников освободили от уроков из-за тайфуна

В школах и детских садах Владивостока ввели свободное посещение из-за тайфуна "Хиннамнор", который, по прогнозам, принесёт ураганный ветер и ливень. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"С 5 по 7 сентября во всех учреждениях образования вводится свободное посещение. Также на время разгула стихии стоит по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, покинуть пляжные территории, не парковать автомобили в низменных участках, вблизи деревьев и неустойчивых конструкций", — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что тайфун придёт во Владивосток уже предстоящей ночью.