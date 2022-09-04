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4 сентября, 11:00

Во Владивостоке школьников освободили от уроков из-за тайфуна

Ученикам во Владивостоке разрешили три дня не ходить в школу из-за тайфуна "Хиннамнор"

В школах и детских садах Владивостока ввели свободное посещение из-за тайфуна "Хиннамнор", который, по прогнозам, принесёт ураганный ветер и ливень. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"С 5 по 7 сентября во всех учреждениях образования вводится свободное посещение. Также на время разгула стихии стоит по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, покинуть пляжные территории, не парковать автомобили в низменных участках, вблизи деревьев и неустойчивых конструкций", — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что тайфун придёт во Владивосток уже предстоящей ночью.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье из-за урагана в дни ВЭФ объявлено штормовое предупреждение. Ночью и днём 6 сентября ожидаются сильные дожди до 110 мм, в южных и восточных районах — 120–200 мм. А с середины дня в эту дату в портах побережья уровень воды поднимется до критических значений, есть риск подтопления пляжей.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Григорий Воронцов

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