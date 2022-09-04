Песков: Россия должна смело идти по своему пути, несмотря на санкции
Россия должна смело и твёрдо двигаться по своему пути, несмотря на вводимые западными странами санкции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Это, к сожалению, та реальность, в которой мы живём, и нам нужно быть твёрдыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", — сказал он.
Ранее журналист The Sun сравнил цены в Британии и России. В результате оказалось, что в обложенной санкциями РФ цена на продукты и отопление ниже, чем в Соединённом Королевстве.
Обложка ©