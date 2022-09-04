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4 сентября, 11:23

Песков: Россия должна смело идти по своему пути, несмотря на санкции

Россия должна смело и твёрдо двигаться по своему пути, несмотря на вводимые западными странами санкции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Это, к сожалению, та реальность, в которой мы живём, и нам нужно быть твёрдыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", — сказал он.

Лидер итальянской "Лиги" Сальвини призвал ЕС возместить расходы из-за санкций против РФ

Лидер итальянской "Лиги" Сальвини призвал ЕС возместить расходы из-за санкций против РФ

Ранее журналист The Sun сравнил цены в Британии и России. В результате оказалось, что в обложенной санкциями РФ цена на продукты и отопление ниже, чем в Соединённом Королевстве.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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