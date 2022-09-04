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4 сентября, 11:21

Штайнмайер встретился в Берлине с украинским премьером

<p>Встреча Шмыгаля и Штайнмайера в Берлине. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/BPrSprecherin/status/1566363263067201537/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cerstin Gammelin</a></p>

Встреча Шмыгаля и Штайнмайера в Берлине. Обложка © Twitter / Cerstin Gammelin

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, обсудив поддержку страны. Об этом заявила пресс-секретарь главы ФРГ Керстин Гаммелин.

"Федеральный президент Штайнмайер принял сегодня премьер-министра Украины Шмыгаля. В ходе часовой беседы премьер-министр поблагодарил Федеративную Республику Германия за всестороннюю поддержку его страны", — написала она в "Твиттере".

Штайнмайер подчеркнул, что Берлин и дальше будет стоять на стороне Киева в знак солидарности, стороны также обменялись мнениями о помощи в восстановлении Украины.

Совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля в Берлине 4 сентября отменена

Совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля в Берлине 4 сентября отменена

Как дополнил у себя на странице Шмыгаль, он обсуждал военную ситуацию, усиление антироссийских санкций и необходимость предоставления оружия Украине.

Ранее Лайф писал, что украинских беженцев перестали принимать в 12 из 16 земель Германии. При этом крупные федеральные земли страны все ещё продолжают принимать приезжих.

Артур Лапсаков

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