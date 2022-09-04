Штайнмайер встретился в Берлине с украинским премьером

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, обсудив поддержку страны. Об этом заявила пресс-секретарь главы ФРГ Керстин Гаммелин.

"Федеральный президент Штайнмайер принял сегодня премьер-министра Украины Шмыгаля. В ходе часовой беседы премьер-министр поблагодарил Федеративную Республику Германия за всестороннюю поддержку его страны", — написала она в "Твиттере".

Штайнмайер подчеркнул, что Берлин и дальше будет стоять на стороне Киева в знак солидарности, стороны также обменялись мнениями о помощи в восстановлении Украины.

Как дополнил у себя на странице Шмыгаль, он обсуждал военную ситуацию, усиление антироссийских санкций и необходимость предоставления оружия Украине.