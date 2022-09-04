ВС России сбили украинский Су-25 в районе Николаевской области

Российские военные в рамках специальной военной операции на Украине сбили штурмовик Су-25 ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в телеграм-канале.

"В районе населённого пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 ВС Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские средства ПВО сбили пять беспилотников Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зелёный Гай в ДНР.