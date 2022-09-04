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4 сентября, 11:35

ВС России сбили украинский Су-25 в районе Николаевской области

Российские военные в рамках специальной военной операции на Украине сбили штурмовик Су-25 ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в телеграм-канале.

"В районе населённого пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 ВС Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские средства ПВО сбили пять беспилотников Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зелёный Гай в ДНР.

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Снаряд ВСУ поразил один из энергоблоков ЗАЭС

Ранее сообщалось, что более десяти взрывов прогремело в Херсоне. Следы от ракет в небе над Херсоном хоть и не видны, но звуки были слышны.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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