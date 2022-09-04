ВС РФ уничтожили 110 бойцов ВСУ в Харьковской области и в ДНР

Союзные силы нанесли удары по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР, в результате было ликвидировано 110 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Гусаровка в Харьковской области и Адамовка в Донецкой Народной Республике ликвидировано 110 боевиков", — сказал генерал-лейтенант.

В министерстве добавили, что командование ВСУ продолжает проводить "доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины".