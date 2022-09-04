Авиация и артиллерия России поразили штаб нацформирования "Кракен" в Харькове
Авиация и артиллерия РФ за сутки смогли поразить четыре пункта управления, включая штаб нацформирования "Кракен" в Харькове. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области", — сказал он.
А также, продолжил Конашенков, было уничтожено 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Ещё поражены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск ДНР, Никольское и Малиновка Запорожской области.
Ранее сообщалось, что союзные силы нанесли удары по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР. В результате ВС РФ уничтожили 110 украинских военных.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ