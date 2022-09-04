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Опубликовано 4 сентября 2022, 11:48
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Авиация и артиллерия России поразили штаб нацформирования "Кракен" в Харькове

Авиация и артиллерия РФ за сутки смогли поразить четыре пункта управления, включая штаб нацформирования "Кракен" в Харькове. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области", — сказал он.

А также, продолжил Конашенков, было уничтожено 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Ещё поражены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск ДНР, Никольское и Малиновка Запорожской области.

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Ранее сообщалось, что союзные силы нанесли удары по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР. В результате ВС РФ уничтожили 110 украинских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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