Авиация и артиллерия РФ за сутки смогли поразить четыре пункта управления, включая штаб нацформирования "Кракен" в Харькове. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области", — сказал он.

А также, продолжил Конашенков, было уничтожено 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Ещё поражены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск ДНР, Никольское и Малиновка Запорожской области.