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Опубликовано 4 сентября 2022, 11:43

Средства ПВО РФ перехватили три ракеты HARM и семь реактивных снарядов

Российские средства противовоздушной обороны перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области, а также снаряды РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре HIMARS и три — "Ольха", — сказал он в ходе брифинга.

ВС России сбили украинский Су-25 в районе Николаевской области
ВС России сбили украинский Су-25 в районе Николаевской области

Ранее Лайф рассказывал, что ВКС РФ уничтожили склад боеприпасов украинских военных в районе Краматорска. Ликвидировано свыше 120 украинских военнослужащих, а также 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

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ТАСС / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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