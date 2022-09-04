Средства ПВО РФ перехватили три ракеты HARM и семь реактивных снарядов

Российские средства противовоздушной обороны перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области, а также снаряды РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре HIMARS и три — "Ольха", — сказал он в ходе брифинга.