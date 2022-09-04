Песков: Визовый вопрос всегда являлся камнем преткновения в отношениях с Западом

Визовый вопрос всегда был камнем преткновения в отношениях РФ с Западом, сегодня страны не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России. Об этом в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну всегда это было камнем преткновения, хотя в былые времена удалось серьёзно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее. Но сейчас, видите, вот в этой какой-то злобе такой труднообъяснимой западники не гнушаются ничем, то есть им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам", — сказал он

По словам Пескова, для многих это станет неприятным решением. И пока неясно, чем всё это закончится, добавил он. Однако в любом случае действия Запада являются беспрецедентными и принуждают Москву к серьёзным ответным шагам.

"Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живём, и нам нужно быть твёрдыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", — заключил представитель Кремля.