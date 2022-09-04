Россия по просьбе МАГАТЭ разрешила журналистам из 60 стран приехать на ЗАЭС

Российская сторона одобрила просьбу МАГАТЭ разрешить представителям СМИ из 60 разных стран посетить территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) для освещения работы миссии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"По просьбе секретариата МАГАТЭ для освещения работы миссии на Запорожской АЭС российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ", — заявили в военном ведомстве.

Среди них оказались представители Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран, уточнили в министерстве.