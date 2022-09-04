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4 сентября, 13:05

"Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу": Алла Пугачёва высказалась о Михаиле Горбачёве

Пугачёва: При Горбачёве СССР перестал быть "империей зла" для всего мира

Во время президентства в СССР Михаила Горбачёва страна обрела свободу и перестала для всего мира считаться "империей зла". Об этом в соцсетях заявила певица Алла Пугачёва.

"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира, исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачёв отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества", — написала она.

Алла Пугачёва склонилась к гробу Горбачёва и погрозила ему пальцем с упрёком

Алла Пугачёва склонилась к гробу Горбачёва и погрозила ему пальцем с упрёком

Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с ним прошло в Доме союзов. Почтить память президента СССР прибыли и зарубежные политики — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр.

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ТАСС / Мусаэльян Владимир, Чумичев Александр

Светлана Оперук

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