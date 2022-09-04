"Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу": Алла Пугачёва высказалась о Михаиле Горбачёве

Во время президентства в СССР Михаила Горбачёва страна обрела свободу и перестала для всего мира считаться "империей зла". Об этом в соцсетях заявила певица Алла Пугачёва.

"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира, исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачёв отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества", — написала она.