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4 сентября, 12:57

МО РФ: Разведка ВСУ столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах

Разведка Украины в ходе "Операции Z" столкнулась с так называемым "тувинским феноменом" в радиоперехватах — "слухачи" ВСУ не могут распознать переговоры тувинских связистов, так как они используют только родной язык. Об этом сообщило Министерство обороны России.

"Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции. Разведка Украины столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. "Слухачи" ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке", — говорится в материале.

При этом инструктор отделения связи Николай Чамьян отметил, что военнослужащие намеренно прибегают к подобной практике. Он отметил, что так "делали прадеды во время Великой Отечественной войны".

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Ранее Минобороны РФ заявило о провалах ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боёв противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, десять других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 150 военнослужащих.

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t.me / Минобороны России

Григорий Воронцов

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