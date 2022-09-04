ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 12:57
27869

МО РФ: Разведка ВСУ столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах

Разведка Украины в ходе "Операции Z" столкнулась с так называемым тувинским феноменом в радиоперехватах. Как сообщило Министерство обороны России, связисты из региона РФ используют родной язык во время передачи информации, из-за чего слухачи ВСУ не могут распознать, о чём идёт речь.

"Разведка Украины столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. Слухачи ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке", — сообщается в материале.

При этом инструктор отделения связи Николай Чамьян отметил, что военнослужащие намеренно прибегают к подобной практике. Он уточнил, что так "делали прадеды во время Великой Отечественной войны".

МО РФ показало видео боевой работы специалистов ГСМ в рамках спецоперации
МО РФ показало видео боевой работы специалистов ГСМ в рамках спецоперации

Ранее Минобороны РФ заявило о провалах ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боёв противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, десять других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 150 военнослужащих.

BannerImage

t.me / Минобороны России

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar