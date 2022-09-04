МО РФ: Разведка ВСУ столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах

Разведка Украины в ходе "Операции Z" столкнулась с так называемым "тувинским феноменом" в радиоперехватах — "слухачи" ВСУ не могут распознать переговоры тувинских связистов, так как они используют только родной язык. Об этом сообщило Министерство обороны России.

"Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции. Разведка Украины столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. "Слухачи" ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке", — говорится в материале.

При этом инструктор отделения связи Николай Чамьян отметил, что военнослужащие намеренно прибегают к подобной практике. Он отметил, что так "делали прадеды во время Великой Отечественной войны".