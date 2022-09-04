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4 сентября, 12:55

Эксперт Муртазин объяснил, чем выгодны РФ новые требования ЕС на рынке смартфонов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Газетой.ru" объяснил, чем выгодны России новые правила Евросоюза на рынке смартфонов. Напомним, что в ЕС разрабатывается законопроект, согласно которому производители таких устройств обязаны снабжать сервисные центры 15 важными деталями для каждой модели на протяжении пяти лет с её выхода.

По словам эксперта, инициатива может повлиять на доступность запчастей в РФ из Европы, так как со временем их будут продавать, ведь там они будут не нужны. Причём сделки будут осуществляться по недорогим ценам. Таким образом, всё это может привести к появлению дешёвых запчастей в России.

Специалист уверен, что производители поймут, как обойти и другое требование, согласно которому аккумуляторы устройств должны сохранять не меньше 83% от заявленного объёма после 500 циклов зарядки. По мнению Муртазина, они будут занижать номинал ёмкости батареи.

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Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

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