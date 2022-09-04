"С больной головы на здоровую": Сенатор Джабаров ответил на претензии Шольца по газу

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надёжным поставщиком энергоресурсов. Так, сенатор убеждён, что претензии Берлина выглядят попросту неуместно.

"Это называется с больной головы на здоровую. По-моему, это больше относится к Европе, чем к России. Россия никогда не нарушала контракты. Начала всё Германия и её союзники по ЕС. Разве не они отключили нашу финансовую систему? Разве не они запретили ввоз товаров в Россию и вывоз? Когда речь коснулась газа, сразу оказалась Россия ненадёжным партнёром", — отметил Джабаров.

Он напомнил, что РФ строила газопровод "Северный поток – 2", надеясь на партнёрство со стороны Европы, в частности Германии. Однако в итоге проект в последний момент попросту заморозили. Тем самым, как считает сенатор, немцы продемонстрировали никчёмную "степень надёжности". В настоящий момент для руководителей стран ЕС антироссийская политика куда дороже и весомее, чем жизнь собственных граждан. В связи с этим не исключено, что к лету некоторые европейские лидеры лишатся собственных постов, резюмировал собеседник Лайфа.