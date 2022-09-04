"С больной головы на здоровую": Сенатор Джабаров ответил на претензии Шольца по газу
Сенатор Джабаров напомнил Шольцу, кто на самом деле является ненадёжным партнёром по газу
Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надёжным поставщиком энергоресурсов. Так, сенатор убеждён, что претензии Берлина выглядят попросту неуместно.
"Это называется с больной головы на здоровую. По-моему, это больше относится к Европе, чем к России. Россия никогда не нарушала контракты. Начала всё Германия и её союзники по ЕС. Разве не они отключили нашу финансовую систему? Разве не они запретили ввоз товаров в Россию и вывоз? Когда речь коснулась газа, сразу оказалась Россия ненадёжным партнёром", — отметил Джабаров.
Он напомнил, что РФ строила газопровод "Северный поток – 2", надеясь на партнёрство со стороны Европы, в частности Германии. Однако в итоге проект в последний момент попросту заморозили. Тем самым, как считает сенатор, немцы продемонстрировали никчёмную "степень надёжности". В настоящий момент для руководителей стран ЕС антироссийская политика куда дороже и весомее, чем жизнь собственных граждан. В связи с этим не исключено, что к лету некоторые европейские лидеры лишатся собственных постов, резюмировал собеседник Лайфа.
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Ранее Лайф сообщал, что Шольц обвинил Россию в бедах населения Германии. По его словам, Москва давно не выполняет обязательства по поставкам энергоносителей. Он также отметил, что последствия конфликта на Украине чувствуются и в ФРГ. При этом канцлер заверил, что Берлин будет продолжать поддерживать Незалежную.
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