Около тысячи коров погибло из-за ударов ВСУ по ферме в Запорожской области

Украинские военные обстреляли ферму в селе Великая Белозёрка в Запорожской области, в результате атаки погибло около тысячи коров и почти сто телят. Об этом сообщили в администрации Энергодара.

"Погибла почти тысяча коров, осталось всего около 200. В одном из ангаров сгорело заживо 90 телят", — говорится в сообщении.

В результате обстрела получил ранение один сотрудник фермы. Также серьёзные повреждения зафиксированы на молокозаводе, уничтожено оборудование для производства комбикорма, некоторые сооружения фермы полностью разрушены, добавили в администрации.