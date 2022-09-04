Около тысячи коров погибло из-за ударов ВСУ по ферме в Запорожской области
Украинские военные обстреляли ферму в селе Великая Белозёрка в Запорожской области, в результате атаки погибло около тысячи коров и почти сто телят. Об этом сообщили в администрации Энергодара.
"Погибла почти тысяча коров, осталось всего около 200. В одном из ангаров сгорело заживо 90 телят", — говорится в сообщении.
В результате обстрела получил ранение один сотрудник фермы. Также серьёзные повреждения зафиксированы на молокозаводе, уничтожено оборудование для производства комбикорма, некоторые сооружения фермы полностью разрушены, добавили в администрации.
Ранее украинские военные обстреляли два приграничных села Глушковского района в Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, атаке подверглись Алексеевка и Елизаветовка. В последней находился животноводческий комплекс, по которому ВСУ также нанесли удар. В результате погибло 20 коров.
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