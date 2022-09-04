Новак гарантировал россиянам тепло и свет будущей зимой

Россия гарантированно будет обеспечена теплом и светом будущей зимой. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом", — сказал он, указав на Европу, готовящуюся к зимнему периоду сокращением потребления газа на отопление и свет.

Также не скажутся на России и высокие биржевые цены на газ, которые доходят до трёх тысяч долларов за тысячу кубометров. По словам Новака, внутренние цены на голубое топлива регулируются государством, в последние годы они индексировались на 3–5%. В сравнении, в России тысяча кубов стоит 70–80 долларов для промышленных потребителей и ещё дешевле для населения.

"Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество", — добавил вице-премьер.

Новак не согласился с заявлениями западных коллег о том, что российский газ якобы грязный, заметив, что это один из самых чистых источников энергии в мире. Кроме того, высвобождение ресурса из-за снижения потребления на Западе открывает перспективное направление его использования для отечественных потребителей.