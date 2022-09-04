В армии Израиля уточнили число пострадавших при обстреле пассажирского автобуса

При обстреле автобуса в Иорданской долине ранены шесть военнослужащих и один гражданский. Об этом заявила пресс-служба армии Израиля.

"Тяжёлые ранения получил один военнослужащий, ещё пять солдат и один гражданский были ранены легко. Они находятся в сознании и были эвакуированы в госпиталь для дальнейшего лечения", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, нападение было совершено с использованием огнестрельного оружия. Двое вооружённых подозреваемых уже задержаны в автомобиле, из которого и наносили удары.

Как уточняет армия Израиля, изначально злоумышленники скрылись с места инцидента, однако после случившегося туда отправились правоохранители, которые начали искать их, заблокировав при этом дороги. Сообщается, что силовики продолжают поиски всех нападавших, задержанные и подозреваемые переведены в Службу общей безопасности Израиля для дальнейшего расследования произошедшего.