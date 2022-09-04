Песков пристыдил жителей ЕС за "короткую память" и поддержку киевского режима

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасным поощрение действий киевского режима странами Европы. Об этом он рассказал в воскресенье в эфире канала "Россия-1".

По словам представителя Кремля, тот факт, что националисты заполучили немецкое оружие и теперь стреляют из него в российских военных, иначе как чудовищным назвать нельзя. И жутко осознавать, что Европа поддерживает страну, которая считает нормой факельные шествия нацистов.

"То, что германские вооружения действительно находятся в руках националистически настроенных солдат, которые стреляют в наших ребят, — это чудовищно. То, что Германия и другие европейские страны поддерживают страну, режим которой разрешает нацистам ходить с нацистской фактически символикой по улицам и устраивать факельные шествия, — это не менее ужасно", — сказал Песков.

Он также процитировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее заметил, что эпоха "вседозволенности" для Европы заканчивается и европейцы уже платят за это выходом из зоны комфорта.

"Они сделали слишком много ошибок и им придётся за это платить. И они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта", — сказал Песков.