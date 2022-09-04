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4 сентября, 11:49

Песков заявил, что Евросоюз никогда не видел Россию рядом с собой

Россия в понимании европейцев никогда не была вместе с Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, наверное, всё-таки такое подспудное размежевание было всегда. Мы никогда не были в их понимании с ними вместе, и мы это должны понимать", — подчеркнул он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По мнению представителя Кремля, лучше понять этот разлад сейчас, чем "предаваться розовым мечтам дальше".

Песков: Россия должна смело идти по своему пути, несмотря на санкции

Песков: Россия должна смело идти по своему пути, несмотря на санкции

Ранее Песков заявил, что визовый вопрос всегда являлся камнем преткновения в отношениях с Западом. По его мнению, сегодня страны не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России.

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ТАСС / Александр Рюмин

Никита Осипов

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