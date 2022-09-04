Песков заявил, что Евросоюз никогда не видел Россию рядом с собой

Россия в понимании европейцев никогда не была вместе с Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, наверное, всё-таки такое подспудное размежевание было всегда. Мы никогда не были в их понимании с ними вместе, и мы это должны понимать", — подчеркнул он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По мнению представителя Кремля, лучше понять этот разлад сейчас, чем "предаваться розовым мечтам дальше".