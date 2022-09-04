Песков заявил, что в Брюсселе бюрократии больше, чем было в СССР

В Брюсселе бюрократии больше, чем было в СССР. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они же бюрократы в Брюсселе сидят больше, чем наши предшественники в Советском Союзе. Действительно у них бюрократии больше", — сказал Песков.