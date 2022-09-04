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4 сентября, 12:14

Песков заявил, что в Брюсселе бюрократии больше, чем было в СССР

В Брюсселе бюрократии больше, чем было в СССР. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они же бюрократы в Брюсселе сидят больше, чем наши предшественники в Советском Союзе. Действительно у них бюрократии больше", — сказал Песков.

Песков заявил, что Евросоюз никогда не видел Россию рядом с собой

Песков заявил, что Евросоюз никогда не видел Россию рядом с собой

Ранее Дмитрий Песков назвал абсурдным отказ ЕС от ремонта оборудования для "Северного потока". Именно из-за их решений жители стран ЕС страдают из-за цен на электроэнергию, указал представитель Кремля.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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