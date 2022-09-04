Новак заявил, что вина за остановку "Северного потока" лежит на ЕС и Западе

Остановка российского газопровода "Северный поток" произошла исключительно из-за действий и санкций со стороны стран Евросоюза и Запада в отношении России. Об этом в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фрагмент интервью Новака на телеканале "Россия-1". Видео © Telegram/"Смотрим"

"Есть такая фраза — это перекладывание с больной головы на здоровую, вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования", — сказал он.

Вице-премьер также напомнил, что на соответствующее оборудование были введены рестрикции как со стороны Канады, так и со стороны ЕС. Следовательно, теперь им нужно привести в соответствие с контрактными условиями свои действия, чтобы газопровод продолжил работать.