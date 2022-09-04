Новак заявил, что вина за остановку "Северного потока" лежит на ЕС и Западе
Остановка российского газопровода "Северный поток" произошла исключительно из-за действий и санкций со стороны стран Евросоюза и Запада в отношении России. Об этом в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Фрагмент интервью Новака на телеканале "Россия-1". Видео © Telegram/"Смотрим"
"Есть такая фраза — это перекладывание с больной головы на здоровую, вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования", — сказал он.
Вице-премьер также напомнил, что на соответствующее оборудование были введены рестрикции как со стороны Канады, так и со стороны ЕС. Следовательно, теперь им нужно привести в соответствие с контрактными условиями свои действия, чтобы газопровод продолжил работать.
Напомним, 2 сентября специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Компания была вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок.
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