В Кремле назвали ответственных за повышенные цены на отопление в Европе

Европейские политики действуют абсурдно, отказываясь от ремонта оборудования для "Северного потока". И ведь именно из-за их решений жители стран ЕС страдают из-за цен на электроэнергию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать, это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решение о санкциях", — сказал он.

По словам Пескова, именно из-за этих горе-политиков жители европейских стран "умирают от инсультов" при виде счетов за электроэнергию. И ситуация только усугубится с приходом холодов, подчеркнул представитель Кремля.