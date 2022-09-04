Песков: России есть о чём поговорить с президентом Украины

Российская сторона готова идти на переговоры с Украиной, чтобы узнать у президента страны Владимира Зеленского, как будут выполняться условия Москвы. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли Москве о чём говорить с Зеленским, учитывая его постоянные заявления о нежелании урегулирования ситуации мирным путём.

"Конечно, о том, как будут выполняться наши условия", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Песков также напомнил, что условия России остаются прежними, спецоперация на Украине идёт своим ходом, а все поставленные цели будут достигнуты.