Песков: России есть о чём поговорить с президентом Украины
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом
Российская сторона готова идти на переговоры с Украиной, чтобы узнать у президента страны Владимира Зеленского, как будут выполняться условия Москвы. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли Москве о чём говорить с Зеленским, учитывая его постоянные заявления о нежелании урегулирования ситуации мирным путём.
"Конечно, о том, как будут выполняться наши условия", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Песков также напомнил, что условия России остаются прежними, спецоперация на Украине идёт своим ходом, а все поставленные цели будут достигнуты.
Ранее бывший украинский президент Виктор Ющенко заявил, что лидеры стран Евросоюза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры по дипломатическому урегулированию конфликта, но безуспешно. Он также упомянул призывы к переговорам со стороны именитых отставных политиков. Однако политолог Алексей Ярошенко усомнился в его словах. По его мнению, у Запада на этот счёт совсем другие планы.
ТАСС / Сергей Савостьянов