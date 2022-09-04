Мостовой рассказал, как Дзюба попрощался с игроками "Зенита" перед уходом из клуба

Нападающий Артём Дзюба никак не прощался с игроками "Зенита" в командном чате, а об уходе из команды рассказал на следующий после заключительного матча сезона день. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал полузащитник петербуржцев Андрей Мостовой.

"Артём же на следующий день после последней игры сезона объявил об уходе. Помню, из Нижнего Новгорода человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артёмом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. Написал ли что-то на прощание в командном чате? Нет, молча вышел из чата — и всё", — рассказал Мостовой.