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Опубликовано 4 сентября 2022, 11:54
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Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР

Кадыров объявил о масштабном наступлении Народной милиции ЛНР и "Ахмата" в ДНР

Спецназ "Ахмат" и второй корпус Народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, выдержанная за последнее время пауза в тактических боях полностью себя оправдала, и противник раскрыл все свои позиции. Теперь союзные войска ведут активные наступательные действия, предстоит освободить около 60 километров территории.

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Кроме того, Кадыров, ссылаясь на слова командира спецназа Апты Алаудинова, добавил, что ВСУ уже несут "огромные потери" и не рассчитывают на контрнаступление.

Ранее Лайф рассказывал, что Вооружённые силы РФ уничтожили 110 бойцов ВСУ в Харьковской области и в ДНР. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что командование украинских войск продолжает проводить "доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины".

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Telegram-канал Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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