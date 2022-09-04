Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР

Спецназ "Ахмат" и второй корпус Народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, выдержанная за последнее время пауза в тактических боях полностью себя оправдала, и противник раскрыл все свои позиции. Теперь союзные войска ведут активные наступательные действия, предстоит освободить около 60 километров территории.

Кроме того, Кадыров, ссылаясь на слова командира спецназа Апты Алаудинова, добавил, что ВСУ уже несут "огромные потери" и не рассчитывают на контрнаступление.