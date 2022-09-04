"Прямо как в детском анекдоте": Медведев ответил "обидчивому дяденьке" Шольцу на слова о ненадёжности РФ

Германия на текущий момент действует как враг России, фактически ведя гибридную войну. Об этом в телеграм-канале сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России", — написал он.

Таким образом Медведев отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей.

"Вот те на! Обиделся снова. <...> И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу", — отметил зампред Совбеза РФ.