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4 сентября, 12:06

"Волонтёры Победы" выложили слово "Помним" из свечей у Неизвестного Солдата в Макеевке

<p>Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-81675082_68112" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ</a></p>

Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Обложка © VK / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

"Волонтёры Победы" провели акцию "Свеча памяти" у памятника Неизвестному Солдату в городе Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба движения.

В день окончания Второй мировой войны, 3 сентября, они выложили из свечей слово "Помним".

"Мы всё дальше от тех трагических дней, но мы продолжаем помнить, как нацисты сжигали людей, издевались над детьми, безжалостно убивали мирных людей и рушили всё на своём пути. Но мы помним историю и знаем, что мы наследники победителей нацизма. Не допустим его возрождения", — заявила руководитель Международного представительства волонтёрского движения в ДНР Ирина Макаренко.

  • Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Фото © VK / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
    Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Фото © VK / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
  • Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Фото © VK / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
    Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Фото © VK / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
  • Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Фото © VK / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
    Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Фото © VK / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Фото © VK / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

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