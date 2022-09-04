"Волонтёры Победы" выложили слово "Помним" из свечей у Неизвестного Солдата в Макеевке
Акция "Свеча памяти" в Макеевке. Обложка © VK / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
"Волонтёры Победы" провели акцию "Свеча памяти" у памятника Неизвестному Солдату в городе Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба движения.
В день окончания Второй мировой войны, 3 сентября, они выложили из свечей слово "Помним".
"Мы всё дальше от тех трагических дней, но мы продолжаем помнить, как нацисты сжигали людей, издевались над детьми, безжалостно убивали мирных людей и рушили всё на своём пути. Но мы помним историю и знаем, что мы наследники победителей нацизма. Не допустим его возрождения", — заявила руководитель Международного представительства волонтёрского движения в ДНР Ирина Макаренко.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал уничтожить идейный центр терроризма на Украине. Он подчеркнул, что жители Донбасса не понаслышке знают, что такое терроризм и какова его цена.