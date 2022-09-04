НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 12:13

Шольц объявил об отказе Германии от поставок российского газа к декабрю

Германия намерена к декабрю 2022 года полностью отказаться от поставок газа из России. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он пообещал, что Германия сможет пережить эту зиму. По его словам, власти успели принять "своевременные решения", которые помогут избежать энергетического кризиса в грядущий морозный сезон. При всём этом Шольц назвал Россию ненадёжным поставщиком энергоносителей.

"Прямо как в детском анекдоте": Медведев ответил "обидчивому дяденьке" Шольцу на слова о ненадёжности РФ

"Прямо как в детском анекдоте": Медведев ответил "обидчивому дяденьке" Шольцу на слова о ненадёжности РФ

Ранее Олаф Шольц обвинил РФ в бедах населения Германии. По его словам, Москва давно не выполняет обязательства по поставкам энергоносителей.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров