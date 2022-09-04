Шольц объявил об отказе Германии от поставок российского газа к декабрю
Германия намерена к декабрю 2022 года полностью отказаться от поставок газа из России. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он пообещал, что Германия сможет пережить эту зиму. По его словам, власти успели принять "своевременные решения", которые помогут избежать энергетического кризиса в грядущий морозный сезон. При всём этом Шольц назвал Россию ненадёжным поставщиком энергоносителей.
"Прямо как в детском анекдоте": Медведев ответил "обидчивому дяденьке" Шольцу на слова о ненадёжности РФ
Ранее Олаф Шольц обвинил РФ в бедах населения Германии. По его словам, Москва давно не выполняет обязательства по поставкам энергоносителей.
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ТАСС / dpa / picture-alliance