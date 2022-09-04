НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 12:18

В Кремле пообещали серьёзные ответные меры на визовые ограничения ЕС для россиян

Песков: Ответ Евросоюзу на визовые ограничения для россиян будет серьёзным

Введение Евросоюзом визовых ограничений для россиян чревато серьёзными ответными мерами со стороны Москвы. Об этом в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это всё закончится. Это беспрецедентно. Это потребует серьёзных ответных шагов с нашей стороны", — сказал он.

По словам представителя Кремля, введённые российской стороной ответные меры в отношении ЕС могут быть как асимметричными, так и симметричными. В любом случае они будут полностью соответствовать интересам РФ.

Белый дом не считает продуктивной мерой визовые ограничения для всех россиян

Белый дом не считает продуктивной мерой визовые ограничения для всех россиян

Ранее стало известно, что в ЕС не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров