В Кремле пообещали серьёзные ответные меры на визовые ограничения ЕС для россиян
Песков: Ответ Евросоюзу на визовые ограничения для россиян будет серьёзным
Введение Евросоюзом визовых ограничений для россиян чревато серьёзными ответными мерами со стороны Москвы. Об этом в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это всё закончится. Это беспрецедентно. Это потребует серьёзных ответных шагов с нашей стороны", — сказал он.
По словам представителя Кремля, введённые российской стороной ответные меры в отношении ЕС могут быть как асимметричными, так и симметричными. В любом случае они будут полностью соответствовать интересам РФ.
Ранее стало известно, что в ЕС не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".
Unsplash