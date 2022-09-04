В Кремле пообещали серьёзные ответные меры на визовые ограничения ЕС для россиян

Введение Евросоюзом визовых ограничений для россиян чревато серьёзными ответными мерами со стороны Москвы. Об этом в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это всё закончится. Это беспрецедентно. Это потребует серьёзных ответных шагов с нашей стороны", — сказал он.

По словам представителя Кремля, введённые российской стороной ответные меры в отношении ЕС могут быть как асимметричными, так и симметричными. В любом случае они будут полностью соответствовать интересам РФ.