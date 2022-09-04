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4 сентября, 12:29

Новак не исключил роста цен на газ в Европе

Новак: Цена на газ в Европе может продолжить расти из-за недальновидной политики ЕС

Цены на голубое топливо в Европе могут продолжить рост до новых рекордов из-за недальновидной политики Евросоюза. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это ещё не предел, потому что мы находимся ещё пока в тёплом времени года, у нас ещё зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", — подчеркнул он.

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Ранее лидер ХДС Германии Мерц предупредил о возможных блэкаутах в стране в начале 2023 года. По его словам, если каждый пятый потребляющий газ немец грядущей зимой будет отапливать дом с помощью электричества, спрос на электроэнергию удвоится. В таком случае энергосистеме страны грозит полный перегруз.

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Медиатека "Газпром"

Григорий Воронцов

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