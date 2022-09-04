Новак не исключил роста цен на газ в Европе

"Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это ещё не предел, потому что мы находимся ещё пока в тёплом времени года, у нас ещё зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", — подчеркнул он.