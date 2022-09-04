Новак не исключил роста цен на газ в Европе
Новак: Цена на газ в Европе может продолжить расти из-за недальновидной политики ЕС
Цены на голубое топливо в Европе могут продолжить рост до новых рекордов из-за недальновидной политики Евросоюза. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это ещё не предел, потому что мы находимся ещё пока в тёплом времени года, у нас ещё зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", — подчеркнул он.
Ранее лидер ХДС Германии Мерц предупредил о возможных блэкаутах в стране в начале 2023 года. По его словам, если каждый пятый потребляющий газ немец грядущей зимой будет отапливать дом с помощью электричества, спрос на электроэнергию удвоится. В таком случае энергосистеме страны грозит полный перегруз.