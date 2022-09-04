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Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 12:43

В Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ

В пленарной сессии Восточного экономического форума вместе с президентом РФ Владимиром Путиным примут участие премьеры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"Вместе с президентом России в ней примут участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий Вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", — сказано в записи.

С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министры Индии и Малайзии Нарендра Моди и Исмаил Сабри Якоб. Пленарная сессия с президентом РФ состоится в рамках ВЭФ 7 сентября.

Премьер Мьянмы прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ
Премьер Мьянмы прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Владимиру Путину доложат итоги обсуждений на ВЭФ, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

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VK / Восточный экономический форум

Артур Лапсаков
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