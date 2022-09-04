В Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ

В пленарной сессии Восточного экономического форума вместе с президентом РФ Владимиром Путиным примут участие премьеры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"Вместе с президентом России в ней примут участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий Вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", — сказано в записи.

С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министры Индии и Малайзии Нарендра Моди и Исмаил Сабри Якоб. Пленарная сессия с президентом РФ состоится в рамках ВЭФ 7 сентября.