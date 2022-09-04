Британцы высмеяли ценовой потолок G7 на нефть
Читатели Daily Mail пригрозили Европе судьбой фельдмаршала Паулюса из-за решения G7 по РФ
Читатели британской Daily Mail прокомментировали решение "Большой семёрки" ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. Некоторые даже предрекли Европе судьбу армии Фридриха Паулюса в 1942–1943 годах, одна часть которой погибла, а другая — попала в плен к советским военным.
"То же самое я сделал вчера со Scottish Power (британская энергетическая компания. — Прим. Лайфа). Удивительно, но они пригрозили отключить мне свет", — написал один из читателей.
Другой назвал министров финансов стран "Большой семёрки" клоунами, которые отважились устанавливать ценовой лимит на топливо из другой страны. Многие, отметил он, нашли это решение глупым и неосуществимым. Это равноценно тому, чтобы приехать на заправку и диктовать цену на бензин, по которой водитель хочет заправиться.
"Очень простое уравнение. Россия нуждается в том, чтобы продавать газ Европе, или Европе крайне необходимо покупать у России? Всё зависит от погодных условий зимой. ЕС может оказаться в той же ситуации, в которой была Шестая армия Паулюса в 1942–1943 годах под Сталинградом", — написал ещё один пользователь.
По словам другого, Запад глубоко ошибается, если думает, что может диктовать России цену на сырьё, ведь Москва с этим не согласится, а Вашингтон и Брюссель будут наблюдать за разрушением своих экономик из-за топливного голода.
Напомним, 2 сентября главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов. При этом агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.
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