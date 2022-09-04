Британцы высмеяли ценовой потолок G7 на нефть

Читатели британской Daily Mail прокомментировали решение "Большой семёрки" ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. Некоторые даже предрекли Европе судьбу армии Фридриха Паулюса в 1942–1943 годах, одна часть которой погибла, а другая — попала в плен к советским военным.

"То же самое я сделал вчера со Scottish Power (британская энергетическая компания. — Прим. Лайфа). Удивительно, но они пригрозили отключить мне свет", — написал один из читателей.

Другой назвал министров финансов стран "Большой семёрки" клоунами, которые отважились устанавливать ценовой лимит на топливо из другой страны. Многие, отметил он, нашли это решение глупым и неосуществимым. Это равноценно тому, чтобы приехать на заправку и диктовать цену на бензин, по которой водитель хочет заправиться.

"Очень простое уравнение. Россия нуждается в том, чтобы продавать газ Европе, или Европе крайне необходимо покупать у России? Всё зависит от погодных условий зимой. ЕС может оказаться в той же ситуации, в которой была Шестая армия Паулюса в 1942–1943 годах под Сталинградом", — написал ещё один пользователь.