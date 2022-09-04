Кремль: Путин на ВЭФ проведёт двусторонние встречи с иностранными гостями
В ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи с приглашёнными иностранными лидерами. Об этом заявила пресс-служба Кремля.
"В течение дня запланированы двусторонние встречи В.В. Путина с зарубежными лидерами, приглашёнными на ВЭФ-2022", — сказано в записи.
Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Пленарная сессия с участием Путина пройдёт на ВЭФ 7 сентября.
Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Владимиру Путину доложат итоги обсуждений на ВЭФ, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября.