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4 сентября, 12:51

Кремль: Путин на ВЭФ проведёт двусторонние встречи с иностранными гостями

В ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи с приглашёнными иностранными лидерами. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

"В течение дня запланированы двусторонние встречи В.В. Путина с зарубежными лидерами, приглашёнными на ВЭФ-2022", — сказано в записи.

Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Пленарная сессия с участием Путина пройдёт на ВЭФ 7 сентября.

В Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ

В Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ

Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Владимиру Путину доложат итоги обсуждений на ВЭФ, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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