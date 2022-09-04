Кремль: Путин на ВЭФ проведёт двусторонние встречи с иностранными гостями

В ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи с приглашёнными иностранными лидерами. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

"В течение дня запланированы двусторонние встречи В.В. Путина с зарубежными лидерами, приглашёнными на ВЭФ-2022", — сказано в записи.

Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Пленарная сессия с участием Путина пройдёт на ВЭФ 7 сентября.