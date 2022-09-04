Минобороны: Иностранные журналисты наблюдали попытку штурма ЗАЭС диверсантами ВСУ

Прибывшие 1 сентября в Энергодар иностранные журналисты стали очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами. Об этом сказано в заявлении Минобороны РФ.

"Утром 1 сентября 2022 года прибывшие в Энергодар журналисты оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами и, укрывшись в бомбоубежище, лично наблюдали массированный артиллерийский обстрел артиллерией ВСУ территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара", — сказано в записи.

В ведомстве уточнили, что по просьбе секретариата МАГАТЭ для освещения работы миссии на ЗАЭС российская сторона обеспечила приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.