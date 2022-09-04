Минобороны: Иностранные журналисты наблюдали попытку штурма ЗАЭС диверсантами ВСУ
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Прибывшие 1 сентября в Энергодар иностранные журналисты стали очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами. Об этом сказано в заявлении Минобороны РФ.
"Утром 1 сентября 2022 года прибывшие в Энергодар журналисты оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами и, укрывшись в бомбоубежище, лично наблюдали массированный артиллерийский обстрел артиллерией ВСУ территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара", — сказано в записи.
В ведомстве уточнили, что по просьбе секретариата МАГАТЭ для освещения работы миссии на ЗАЭС российская сторона обеспечила приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.