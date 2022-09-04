Стало известно о провальных попытках Киева провезти журналистов с кортежем МАГАТЭ на ЗАЭС
Минобороны РФ: Пытавшихся влиться в кортеж МАГАТЭ по пути на ЗАЭС не пропускали
Всех посторонних лиц, пытавшихся 1 сентября проникнуть на территорию Запорожской атомной электростанции вместе с кортежем МАГАТЭ, не пропускали в целях исполнения протокола безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"В целях исполнения протокола безопасности работы миссии все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что пропуск на подконтрольную российской стороне Запорожскую область осуществлялся строго по заранее представленным Департаментом охраны и безопасности ООН спискам. Тех, кого пытался продвинуть киевский режим, в них не оказалось. По данным Минобороны РФ, Киев намеревался отправить американских, британских и украинских журналистов на ЗАЭС для того, чтобы СМИ сообщили о переходе предприятия под контроль ВСУ в случае его захвата 1 сентября.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.
ТАСС / AP