Стало известно о провальных попытках Киева провезти журналистов с кортежем МАГАТЭ на ЗАЭС

Всех посторонних лиц, пытавшихся 1 сентября проникнуть на территорию Запорожской атомной электростанции вместе с кортежем МАГАТЭ, не пропускали в целях исполнения протокола безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В целях исполнения протокола безопасности работы миссии все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пропуск на подконтрольную российской стороне Запорожскую область осуществлялся строго по заранее представленным Департаментом охраны и безопасности ООН спискам. Тех, кого пытался продвинуть киевский режим, в них не оказалось. По данным Минобороны РФ, Киев намеревался отправить американских, британских и украинских журналистов на ЗАЭС для того, чтобы СМИ сообщили о переходе предприятия под контроль ВСУ в случае его захвата 1 сентября.