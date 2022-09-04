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4 сентября, 13:11

Путин на ВЭФ выступит с речью о мировых процессах

Песков: Путин на ВЭФ выступит с речью о мировых процессах и развитии Дальнего Востока

<p>Выступление Владимира Путина на ВЭФ в 2019 году. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66521" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Выступление Владимира Путина на ВЭФ в 2019 году. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма не простая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на всё", — приводит его слова ТАСС.

Песков уточнил, что Путин будет говорить и о развитии Дальнего Востока, однако делать это вне содержания более широкого контекста международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона невозможно.

Кремль: Путин на ВЭФ проведёт двусторонние встречи с иностранными гостями

Кремль: Путин на ВЭФ проведёт двусторонние встречи с иностранными гостями

Ранее в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая. А вот премьер-министр Временного правительства Мьянмы, который также выступит с речью, уже прибыл во Владивосток.

Артур Лапсаков

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