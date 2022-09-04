Путин на ВЭФ выступит с речью о мировых процессах

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на всё", — приводит его слова ТАСС.