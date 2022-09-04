Путин на ВЭФ выступит с речью о мировых процессах
Песков: Путин на ВЭФ выступит с речью о мировых процессах и развитии Дальнего Востока
Выступление Владимира Путина на ВЭФ в 2019 году. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на всё", — приводит его слова ТАСС.
Песков уточнил, что Путин будет говорить и о развитии Дальнего Востока, однако делать это вне содержания более широкого контекста международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона невозможно.
Ранее в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая. А вот премьер-министр Временного правительства Мьянмы, который также выступит с речью, уже прибыл во Владивосток.