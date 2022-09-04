Путин ознакомится с ходом военных стратегических учений "Восток-2022"

Президент России Владимир Путин 6 сентября ознакомится с ходом военных стратегически командно-штабных учений "Восток-2022". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"6 сентября глава государства ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", которые пройдут с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил", — говорится в сообщении.