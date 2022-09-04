Путин ознакомится с ходом военных стратегических учений "Восток-2022"
Президент России Владимир Путин 6 сентября ознакомится с ходом военных стратегически командно-штабных учений "Восток-2022". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"6 сентября глава государства ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", которые пройдут с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот России начал развёртывание боевых кораблей для участия в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". В Минобороны РФ сообщили, что будет задействовано до 50 кораблей, катеров, подлодок и судов вспомогательного флота.
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