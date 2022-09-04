НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 13:10

Путин ознакомится с ходом военных стратегических учений "Восток-2022"

Президент России Владимир Путин 6 сентября ознакомится с ходом военных стратегически командно-штабных учений "Восток-2022". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"6 сентября глава государства ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", которые пройдут с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил", — говорится в сообщении.

Боевые корабли России и Китая провели стрельбы в рамках учений "Восток-2022"

Боевые корабли России и Китая провели стрельбы в рамках учений "Восток-2022"

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот России начал развёртывание боевых кораблей для участия в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". В Минобороны РФ сообщили, что будет задействовано до 50 кораблей, катеров, подлодок и судов вспомогательного флота.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров