Захаряна подкалывали песней "Я уеду жить в Лондон" из-за возможного перехода в "Челси"
Вратарь "Динамо" рассказал, как подкалывали Захаряна из-за возможного ухода в "Челси"
Футболисты московского "Динамо" подкалывали своего одноклубника Арсена Захаряна из-за его возможного ухода в "Челси", причём делали это достаточно любопытным способом. Об этом Sport24 рассказал голкипер бело-голубых Игорь Лещук.
"Как подкалывали Захаряна? Включили песню "Я уеду жить в Лондон", — рассказал Лещук.
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" хотел приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. Клубы почти неделю вели переговоры. В итоге "Динамо" объявило, что Захарян продолжит играть за бело-голубых, несмотря на предложение от "Челси".
ФК "Динамо"